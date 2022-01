Covid, Maria Van Kerkhove (Oms): “Omicron non è un comune raffreddore”

Il capo per le emergenze dell’Oms, Maria Van Kerkhove, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla variante Omicron del coronavirus.

Nella giornata di martedì 4 gennaio, il capo per le emergenze dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Maria Van Kerkhove, si è espressa a proposito della variante Omicron del SARS-CoV-2.

In relazione alla nuova mutazione del virus, infatti, l’esperta dell’Oms ha postato un messaggio sul suo account Twitter ufficiale, riferendo quanto segue:

Omicron is NOT the common cold.

While some reports show a reduced risk of hospitalisation of Omicron compared to Delta, there are still far too many people infected, in hospital sick & dying from Omicron (& Delta).

We can prevent infections, save lives now. #VaccinEquity @WHO

