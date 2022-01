Covid, positivo Giorgio Magliocca: presidente della provincia di Caserta

Il Presidente della provincia di Caserta e Sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca, è positivo a Covid-19: l'annuncio social.

Il presidente della Provincia di Caserta e sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca, ha scoperto di aver contratto l’infezione da Covid-19. Il riscontro della positività da parte di Magliocca, è avvenuto in seguito all’esecuzione di un tampone molecolare, dopo l’antecedente riscontro della positività del figlio al virus.

Covid, positivo il presidente della Provincia di Caserta: l’annuncio social di Magliocca

Ad annunciare la sua positività a Covid-19, è stato lo stesso Giorgio Magliocca, attraverso i suoi canali social ufficiali.

Il presidente della Provincia di Caserta e Sindaco di Pignataro Maggiore, ha eseguito un tampone molecolare dopo aver scoperto di essere stato a contatto con un positivo in famiglia, si tratta del figlio.

Covid, positivo il presidente della Provincia di Caserta: le condizioni di Magliocca

Giorgio Magliocca ha rassicurato i suoi concittadini riguardo le sua attuali condizioni di salute e a tal proposito ecco cosa ha dichiarato:

“Dopo mio figlio il Covid ha beccato anche me. Sto bene. Ho solo un po’ di mal di gola. Pazienza, andiamo avanti”.

Covid, positivo Giorgio Magliocca: la situazione nel Casertano

L’intero Casertano in queste settimane sta facendo in conti con la repentina crescita di casi di Covid-19, nello specifico, soltanto nella giornata del 5 gennaio 2022, sono stati registrati 2200 nuovi positivi, che fanno aumentare il totale delle persone attualmente contagiate dal Coronavirus in provincia a 19.141, un dato che si configura come il più alto di tutte le ondate vissute fino ad ora.