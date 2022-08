Covid: quali sono e come cambiano i tempi di incubazione con la variante Omicron

In questi anni di pandemia, i tempi di incubazione tra una variante e l'altra di Covid sono cambiati. Ecco quelli della variante Omicron.

Il Covid e le sue varianti, in questi anni di pandemia, hanno manifestato tempi di incubazione variabili. Il periodo si è accorciato, passando dai 5 necessari per l’Alfa, fino ai 3/4 giorni per l’Omicron. A rivelarlo, diversi studi pubblicati su “Jama Network Open”.

Covid, i tempi di incubazione: le varianti

I ricercatori di Pechino, che hanno esaminato i dati di 142 studi, con 8112 pazienti coinvolti, si sono concentrati sul tempo necessario per sviluppare la malattia.

Secondo i risultati, il periodo di incubazione medio di Covid-19 è di 5 giorni, per la variante Alfa. A seguire, 4,5 giorni per quella Beta, 4,41 per la Delta e, per finire, 3,42 per Omicron.

Per i pazienti più anziani over 60, l’incubazione media è stata di 7,43 giorni. Tra i bambini e i ragazzi fino ai 18 anni, invece, è stata di 8,82 e di 6,99 giorni nei casi più gravi e non.

L’evoluzione del Covid

Come evidenziano gli studiosi di queste ricerche condotte, il virus Sars-CoV-2 si è evoluto nel tempo mutando di continuo, nel corso della pandemia.

Il risultato è evidente nelle varianti che ne sono derivate, con trasmissione e virulenza diversa.

Il periodo di incubazione delle diverse varianti serve a determinare il periodo di isolamento opportuno.