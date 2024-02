Gua in vista per Cristiano Ronaldo? Il fenomeno portoghese, da ormai un anno militante nelle fine dell’Al-Nassr in Arabia Saudita è finito nel centro dell’occhio del ciclone per un’esultanza immorale.

Cristiano Ronaldo indagato: l’esultanza immorale con l’Al-Nassr

Dopo la vittoria tiratissima del suo Al Nassr per 3-2 contro l’Al Shabab nel match valido per il campionato della Saudi Pro League, la Federcalcio saudita ha aperto un fascicolo di indagine nei confronti di Cristiano Ronaldo. Il numero 7 più famoso della storia recente del calcio, è infatti reo di aver compiuto un’esultanza immorale dopo uno dei due gol messi a referto. Il pubblico avversario ha inneggiato a Messi, rivolgendosi al portoghese in tono di scherno, e CR7 non l’ha presa affatto bene portandosi una mano prima alle orecchie e poi vicino alle parti intime.

Cristiano Ronaldo indagato: la decisione dei capi del calcio arabo

Il gesto, ritenuto volgare e immorale, non è per nulla piaciuto a i vertici del calcio saudita che da qualche mese a questa parte hanno investito tantissimi soldi per portare in Arabia alcuni dei calciatori più famosi al mondo con l’obiettivo di promuovere il proprio Paese. Un comportamento come quello di Ronaldo, la star di punta della Saudi Pro League, rischia di essere una pubblicità negativa per il campionato oggi in maggiore espansione.