Critiche verso Sonia Bruganelli: Maurizio Costanzo la difende

Maurizio Costanzo ha preso le difese di Sonia Bruganelli dopo le critiche da lei ricevute per la partecipazione al GF Vip 7.

Sonia Bruganelli è stata riconfermata come opinionista del Grande Fratello Vip 7 e la questione ha sollevato non poche polemiche. Inaspettatamente Maurizio Costanzo ha voluto prendere le difese della moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli, le critiche: Maurizio Costanzo la difende

Sonia Bruganelli è stata riconfermata nel suo ruolo di opinionista al GF Vip nonostante più volte lei avesse smentito di volere tornare all’interno del programma. La questione le è valsa non poche critiche e c’è anche chi l’ha accusata di essere polemica, acida e incoerente. Sulla questione è intervenuto il conduttore Maurizio Costanzo, che ha preso le difese della moglie di Paolo Bonolis:

“Nel corso dei mesi succede di tutto nella Casa: mi pare fisiologico che l’opinionista faccia commenti non sempre accomodanti.

Credo che Sonia, in coppia con Orietta Berti, saprà mixare interventi piccanti a commenti concilianti e ragionevoli”, ha dichiarato il conduttore in difesa della moglie di Bonolis.

Adriana Volpe esclusa dal GF Vip

Al fianco di Sonia Bruganelli in questa nuova stagione del reality show sarà per l’appunto presente Orietta Berti, mentre Adriana Volpe (che era stata al suo fianco nella precedente edizione) non è stata riconfermata. La conduttrice ha dichiarato di non essersela presa per la questione e ha espresso comunque la sua gratitudine verso il GF Vip viste le nuove opportunità che le si sono presentate dopo aver preso parte al programma.

In tanti si chiedono come stiano le cose tra lei e Sonia Bruganelli e se, soprattutto, siano rimaste in buoni rapporti.