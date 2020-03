Un ragazzo di 19 anni aggredisce suo padre: l'uomo non aveva permesso al figlio di prendere l'auto per rispettare le norme anti-coronavirus.

La Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 19 anni a Roma che ha aggredito suo padre: l’uomo avrebbe negato al figlio di prendere l’auto per fargli rispettare le norme anti-coronavirus. Inoltre, il mezzo serviva al genitore per fare la spesa. Il giovane, quindi, avrebbe iniziato a prendere a calci e pugni suo padre gridando: “Dammi soldi e macchina”. Il tutto è accaduto in via Monsignor Pini a Casal Palocco intorno alle ore 10 di lunedì 23 marzo.

Aggredisce il padre a Roma

Un 19enne aggredisce suo padre per non avergli permesso di utilizzare l’auto: “Non puoi prendere la macchina – avrebbe detto l’uomo -. Ci sono le restrizioni”. Ma il giovane non ne ha voluto sapere e ha scaraventato il padre a terra picchiandolo con calci e pugni. Un parente che ha assistito alla violenza del 19enne ha immediatamente allertato la Polizia: “Presto venite, un figlio sta aggredendo il padre”.

Se non fossero arrivati a breve, per l’uomo non ci sarebbero state speranze.

All’arrivo degli agenti, il padre era insanguinato e stordito: nonostante le sue condizioni, però, non ha voluto essere trasferito in ospedale. Il personale medico, dunque, lo ha medicato in casa dopo avergli dato un po’ di ossigeno. Il 19enne, invece, è stato immediatamente ammanettato affinché non compisse altri brutali gesti. Per lui inoltre è scattato l’arresto per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Infatti, il ragazzo avrebbe cercato di estorcere denaro a suo padre per la benzina all’auto.





Gli agenti hanno anche appurato che pochi giorni fa il giovane aveva picchiato il padre per altri motivi e dunque il suo comportamento era recidivo.