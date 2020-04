Coronavirus Sicilia, fine dell’epidemia il 22 aprile: la previsione di uno studio

Secondo uno studio americano la fine dell'epidemia di coronavirus in Sicilia potrebbe avvenire il prossimo 22 aprile.

Uno studio americano realizzato dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) ha decritto la fine dell’epidemia di coronavirus in Sicilia per il 22 aprile. Per quanto riguarda l’Italia, invece, la data entro la quale dovrebbe terminare l’emergenza è il 19 aprile. Ciò significherebbe che, in tale data, i decessi tenderebbero allo zero e l’Italia potrebbe iniziare a concentrare tutti i suoi sforzi verso una ripartenza. La cosiddetta fase due, però, dovrà essere graduale e scaglionata oltre che coinvolgere piano piano diversi settori produttivi e in ultimo i cittadini. Mentre Conte si prepara a varare un nuovo decreto dopo il 13 aprile, però, il comitato scientifico frena alla ripresa.

Coronavirus Sicilia, fine dell’epidemia

Esistono diversi studi e previsioni matematiche rispetto alla fine dell’epidemia di coronavirus, ma non è possibile farvi affidamento con assoluta certezza. Una ricerca americana, in particolare, ha descritto la fine dell’epidemia di coronavirus in Italia per il 19 aprile: poco dopo, il 22 aprile toccherebbe alla Sicilia (con massimo 200 morti).

Ovviamente, la previsione ha un limite: “salvo un allentamento delle misure di distanziamento sociale o un rimbalzo dei contagiati”, si legge. L’Italia avrebbe superato il picco del contagio, eccezion fatta per la Puglia, dove il picco dei contagi è previsto per il 16 aprile.

Volgendo lo sguardo all’Europa, invece, lo studio americano ha evidenzia come si conteranno 150 mila decessi alla fine della prima ondata della pandemia. Lo studio è stato realizzato da un’organizzazione indipendente della School of Medicine dell’Università di Washington.