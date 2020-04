Coronavirus, Walter Ricciardi contro chi si improvvisa epidemiologo

Il professor Walter Ricciardi si è scagliato sui social contro chi in queste settimane di emergenza coronavirus si è improvvisato epidemiologo.

Era abbastanza prevedibile lo sfogo del professor Walter Ricciardi, ex presidente dell’Iss, che sui social ha criticato il consistente numero di virologi fai da te che sono proliferati in queste ultime settimane di emergenza coronavirus. Il consulente del ministro della Salute Speranza si è infatti scagliato contro le decine di giornalisti, politici e opinionisti che hanno utilizzato i media nazionali come palcoscenico personale improvvisandosi virologi ed esperti di pandemie senza avere alcuna preparazione in merito.



Coronavirus, lo sfogo di Walter Ricciardi

In un post pubblicato nella giornata del 16 aprile, Ricciardi ha affermato: “Formare un epidemiologo è una delle cose più lunghe e difficili che si possano fare, ma in quattro mesi di epidemia ho visto economisti, sociologi, giornalisti, clinici, psicologi, manager, e politici acquisire incredibili capacità senza mai aver frequentato nemmeno un corso breve”.

formare un epidemiologo e’una delle cose più lunghe e difficili che si possano fare, ma in quattro mesi di epidemia ho visto economisti, sociologi, giornalisti, clinici, psicologi, manager, politici acquisire incredibili capacità senza mai aver frequentato nemmeno un corso breve — Walter Ricciardi (@WRicciardi) April 15, 2020

Il membro dell’esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inoltre risposto agli utenti precisando come per questioni complesse inerenti la salute pubblica bisognerebbe lasciar parlare soltanto le autorità sanitarie preposte a farlo: “Era una constatazione scientifica, ricordavo la fatica fatta prima io, poi i miei allievi e studenti, e mi rallegravo di questa diffusa e rapida emancipazione epidemiologica che fornisce un sacco di risposte a problemi complessi, tutte sbagliate“.