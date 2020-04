Coronavirus, vuota la chiesa del cimitero di Bergamo: l’annuncio di Gori

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus, la chiesa del cimitero di Bergamo è vuota. Lo ha annunciato il sindaco Giorgio Gori.

Nel mese di marzo 2020 ci sono state cinquemila vittime in più a Bergamo e provincia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Oltre il doppio, quindi, di quelle riportate nei dati ufficiali resi noti dalla Regione. Il Covid-19 ha inflitto duro colpo alla città, che è una delle province più coinvolte nell’emergenza sanitaria. Bergamo, così radiosa nelle sue vie del centro ed elegantissima nella sua città Alta, oggi è irriconoscibile. Le sirene delle ambulanze che corrono tra le strade cittadine rompono il tenebroso silenzio. Il suo volto allegro e gioviale ha lasciato il posto a un clima di lutto, che aleggia imperante in tutta la zona. Niente canti sui balconi né flash mob. A Bergamo non c’è niente per cui valga la pena gioire. Resteranno sempre impresse le immagini dell’esercito che lascia la città e delle chiese colme di bare.

Ma i suoi abitanti non si sono arresi: con la voglia di fare e la profonda dedizione al lavoro che la caratterizza, la città ha voglia di rinascere. A confermare il trend leggermente in calo degli ultimi giorni è la notizia diffusa dal sindaco Giorgio Gori sui suoi social. Per la prima volta dall’emergenza coronavirus, la chiesa del cimitero di Bergamo è vuota.



Coronavirus, vuota la chiesa del cimitero di Bergamo

“La chiesa del cimitero di Bergamo. Finalmente vuota”. Con queste parole il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha pubblicato la foto su Facebook che mostra la chiesa senza bare all’interno.

Nelle scorse settimane, invece, la chiesa era stata adibita a camera mortuaria, la quale è stata presto riempita di bare per far fronte all’elevatissimo numero di vittime.

Lo stesso sindaco bergamasco, infatti, aveva fatto sapere che un solo forno crematorio non bastava.







Fortunatamente nella provincia bergamasca stanno iniziando a scendere i numeri dei contagi e dei decessi.