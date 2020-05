L'uomo avrebbe ucciso la madre con un righello: ora è in stato di fermo in attesa di accertamenti clinici.

Ennesima tragedia tra le mura domestiche: a Dalmine, in provincia di Bergamo, un 33enne uccide la madre 60enne, conficcandole un righello in un occhio. Secondo le prime ricostruzioni, in attesa di conferma, sembra che l’uomo soffra di problemi psichiatrici e per questo motivo sarebbe stato sedato e portato in ospedale per accertamenti.

Uccide madre con righello: un fermo a Dalmine

La mattina del 15 maggio si è consumata un’altra tragedia domestica (l’ennesima dall’inizio del lockdown): a Sforzatica (Dalmine, alle porte di Bergamo) un 33enne uccide la madre 60enne colpendola in un occhio con un righello. L’omicidio è avvenuto in via Gardenie in tarda mattinata, quando l’uomo, forse in preda all’agitazione per motivi sconosciuti, ha ucciso la madre.

Possibili problemi psichiatrici

Immediatamente sul posto sono accorsi i medici del 118 che purtroppo non hanno potuto che constatare il decesso della donna. Con loro sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Dalmine, i quali hanno poi avvertito i carabinieri di Treviglio.

Per ora i militari hanno escluso il movente di interesse, lasciando quindi sul tavolo l’ipotesi che il 33enne sia stato colto da un raptus omicida.

Dopo aver commesso il delitto, l’uomo avrebbe litigato con i vicini e sarebbero stati proprio questi ultimi a chiamare i soccorsi. I Carabinieri hanno ufficilializzato il fermo per l’uomo e lo hanno trasferito in ospedale per alcuni accertamenti psichiatrici.