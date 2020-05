Un traghetto della Tirrenia finisce sugli scogli alle Tremiti. Pare ci siano stati "problemi tecnici alle manette". A bordo c'erano 7 persone.

Incidente alle Isole Tremiti, dove un traghetto della Tirrenia è finito sugli scogli. L’imbarcazione aveva a bordo 7 passeggeri, nessuno è rimasto ferito.

Isole Tremiti, traghetto Tirrenia sugli scogli

Poco dopo le 11 di domenica 24 maggio un traghetto della Tirrenia partito da Termoli si è scagliato contro gli scogli nel piccolo porto dell’isola di San Nicola alle Tremiti. La causa pare sia da individuare in un guasto tecnico alla cabina di comando. Infatti, sembrerebbe ci siano stati dei problemi alle manette, cioè alle leve che determinano la marcia e la velocità. Così l’imbarcazione non è riuscita a effettuare la manovra. Immediato l’sos dell’equipaggio. Non è la prima volta che un traghetto urta contro gli scogli. Fortunatamente, nessuna delle 7 persone a bordo ha riportato ferite. Presenti al momento dell’incidente diversi isolani, che hanno assistito alla scena.

Immediato l’intervento della Capitaneria di Porto delle isole. Alcuni sub si sono immersi per accertarsi dell’accaduto e verificare l’entità dell’incidente.

Il traghetto nelle ore successive è stato condotto in banchina, dove verranno eseguite le indagini tecniche.





Marco Napolitano, imprenditore turistico e titolare dell’hotel Gabbiano, ha commentato l’accaduto: “Ci auguriamo che non sia nulla di serio e che per il prossimo fine settimana sia già operativo. Stiamo ricevendo le prime prenotazioni. Anche se c’è molta cautela a causa del Covid-19“. Non mancano le preoccupazioni: “Ci stiamo preparando ad accoglierli in sicurezza e l’imbarcazione è essenziale. Speriamo che non ci sia bisogno di una nave sostitutiva, sarebbe tutto più complicato”.