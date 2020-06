Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dei nuovi casi positivi al coronavirus registratisi lunedì 29 giugno 2020.

Come di consueto gli amministratori Locali hanno comunicato il bilancio dei contagi da coronavirus in Lombardia aggiornato a lunedì 29 giugno 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 78 casi positivi, 1 decesso e 201 guarigioni/dimissioni. Si segnala che 21 positività riguardano tamponi eseguiti a seguito di test sierologico che ha identificato la presenza di anticorpi.

28 sono poi debolmente positivi.

Coronavirus in Lombardia: bilancio del 29 giugno

Con queste cifre il numero delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia è salito a 93.839, quello delle vittime a 16.640 e quello dei guariti/dimessi a 66.376. Quanto invece agli attualmente infetti, essi sono 10.823, ovvero 124 in meno del giorno prima.

Di questi 321 sono ricoverati mentre 43 si trovano nei reparti di terapia intensiva.

Rispetto al 28 giugno il primo dato è diminuito di 2 unità mentre il secondo è rimasto invariato.

I tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono stati in tutto 1.030.431 di cui 7.991 nella giornata attuale. Le diagnosi positive sono pari allo 0,9% delle analisi svolte.

Quanto al dato territoriale, la provincia più colpita rimane quella di Milano che conta 24.356 casi positivi (+36), seguita da quella di Brescia che ne ha 15.620 (+9) e di Bergamo con 14.371 (+14). Qui i numeri relativi alle altre province in ordine alfabetico e con tra parentesi il relativo incremento giornaliero:

Como : 4.093 casi (=)

: 4.093 casi (=) Cremona : 6.610 casi (+2)

: 6.610 casi (+2) Lecco : 2.830 casi (+2)

: 2.830 casi (+2) Lodi : 3.569 casi (=)

: 3.569 casi (=) Mantova : 3.452 casi (+3)

: 3.452 casi (+3) Monza e Brianza : 5.769 casi (+3)

: 5.769 casi (+3) Pavia : 5.567 casi (=)

: 5.567 casi (=) Sondrio : 1.584 casi (=)

: 1.584 casi (=) Varese: 3.904 casi (+5)

Quattro province senza nuovi casi

Sono quattro i territori che nella giornata attuale non hanno registrato alcun caso positivo. Si tratta in particolare delle province di Como, Lodi, Pavia e Sondrio. Anche le altre, eccetto per le tre più colpite, hanno comunque registrato incrementi minimi in linea con quelli dei giorni precedenti.