La Lombardia non è la Regione con l'indice Rt più alto: secondo il report Iss ci sono altre Regioni a preoccupare maggiormente.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, anche in virtù dell’elevato numero di focolai attivi, la Lombardia non è la Regione con l’indice Rt maggiore. Stando a quanto riportato dal report Iss settimanale, infatti, ci sono altre aree territoriali a destare maggiori preoccupazioni rispetto all’area governata da Attilio Fontana.

Ma in Italia, attualmente,tant’è che l’Istituto Superiore della Sanità ha sottolineato come: “A livello nazionale, si osserva una lieve diminuizione nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, con Rt nazionale inferiore a 1, sebbene lo superi nel suo intervallo di confidenza maggiore”.

Indice Rt Regioni superiore alla Lombardia

Secondo quanto riportato dall’Iss, dunque, nel periodo di intervallo analizzato – che va dal 29 giugno al 5 luglio – l’indice di Rt per quanto concerne le Regioni non preoccupa particolarmente in Lombardia dove comunque supera il livello di allerta che è pari a 1. Infatti, nell’area territoriale del Pirellone si registra un indice Rt pari a 1,02. Ma nella speciale classifica stilata dall’Iss ci sono altre Regioni con un indice di contagio maggiore.





A preoccupare, in particolare, è il caso della Toscana dove addirittura si tocca quota 1,48. Situazione preoccupante, per quanto concerne l’indice Rt, anche nelle Marche dove il dato è pari a 1,13 (così come in Lazio) mentre in Emilia Romagna ci si assesta a 1,12.

Una soglia maggiore anche in Piemonte dove ci si assesta a 1,04. L’Istituto Superiore di Sanità comunque invita alla calma anche in queste aree territoriali poiché: “Il numero di nuovi casi di infezione rimane nel complesso contenuto. Questo avviene grazie alle attività di testing-tracing-tracking che permettono di interrompere potenziali catene di trasmissione sul nascere”.