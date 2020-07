Protagonista di una delle foto simbolo della pandemia di coronavirus abbracciata al marito, Rosa è morta all'età di 74 anni.

Addio a Rosa, la donna di 74 anni protagonista di una delle foto simbolo della pandemia di coronavirus che la ritraeva in ospedale abbracciata al marito Giorgio con cui è stata sposata per 52 anni. Uno scatto che ha fatto commuovere tutti, compreso il personale medico dell’ospedale di Cremona che l’ha diffusa.

Morta Rosa: la foto simbolo della pandemia

La donna è deceduta a causa di una patologia che negli ultimi tempi l’aveva indebolita e lasciata senza forze. A differenza del marito non aveva contratto l’infezione e, al momento della fotografia, si trovava ricoverata nel reparto di chirurgia multispecialistica dopo essersi sottoposta ad un importante intervento chirurgico.

Una situazione che li aveva costretti ad una separazione improvvisa e dolorosa.

Quando poi le condizioni di entrambi avevano visto un miglioramento, i medici dell’Ospedale Maggiore di Cremona avevano organizzato loro un incontro. Giorgio, ricoverato per Covid nel medesimo nosocomio era infatti preoccupato non tanto per trovarsi in ospedale quanto per aver lasciato da sola la moglie di cui era abituato a prendersi cura.





“Non volevamo dirglielo che avevano ricoverato anche mamma, per non farlo preoccupare. Poi ha capito, e a quel punto hanno cominciato a passare ore e ore al telefono da stanza a stanza“, aveva aggiunto. Così, per lenire le loro sofferenze, due dottoresse avevano messo a punto una sorpresa.

Con una scusa li avevano portati nella stessa stanza e li avevano fatti incontrare dopo un mese di divisione. Un momento speciale immortalato dalla suddetta fotografia, simbolo di un amore duraturo che va oltre le avversità. Quando poi entrambi erano guariti hanno potuto trascorrere le ultime settimane insieme prima che la donna venisse meno.