Un alpinista esperto di 25 anni è morto precipitando da centinaia di metri: ancora una tragedia sul versante italiano del monte Bianco.

Tragedia in alta quota sul versante italiano del monte Bianco. Un giovane alpinista di 25 anni è morto cadendo da un centinaio di metri dalla cresta Reposoir della Grandes Jorasses, a quota 3.450 metri. Il ragazzo si chiamava Matteo Pasquetto ed era originario della provincia di Varese.

Appena pochi giorni fa aveva postato su Facebook delle foto che lo ritraevano mentre si arrampicava.





Tragedia sul monte Bianco

Sui propri profili social spesso Matteo Pasquetto pubblicava immagini della sua grande passione, l’alpinismo. Il 25enne era una aspirante guida alpina ed era laureato in geologia all’Università Bicocca di Milano.

Stando alle prime ricostruzioni la tragedia sul monte Bianco sarebbe avvenuta per cause ancora da accertare.

La nuova via sulla parete

Pasquetto si trovava con altri due compagni esperti quando è avvenuto l’incidente. Secondo i soccorritori i tre alpinisti erano riusciti ad aprire una nuova via di ascesa lungo la parete est delle Grandes Jorasses. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente che hanno visto il giovane cadere per centinaia di metri per poi perdere la vita.

La serie di incidenti

La tragedia sul monte Bianco è solo l’ultima in ordine temporale di una serie che dura da alcune settimane. Appena il 15 luglio scorso due alpinisti italiani sono morti precipitando dalla cresta Kuffner. Altre persone sono state vittime di incidenti per cui gli esperti invitano alla prudenza anche i più esperti.