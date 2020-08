Coronavirus Napoli, riapre il covid center: 4 ricoveri

4 nuove persone ricoverate a Napoli per il coronavirus, riapre il covid center di Loreto Mare.

Le vacanze estive e un deciso rilassamento nelle pratiche di prevenzione dal coronavirus hanno riportato i dati dei nuovi positivi in Italia a livelli che non si registravano da maggio. L’allerta è dunque tornata ad essere massima, senza però cadere nel tranello dell’inutile allarmismo.

L’aumento di coloro che hanno contratto il virus comporta, per fortuna ancora in pochissimi casi, la necessità di un ricovero in ospedale ed ecco che nel nosocomio Loreto Mare di Napoli ha riaperto il Covid center per consentire l’ospedalizzazione di 4 persone. Si tratta di migranti positivi che sono stati trasferiti da un centro di accoglienza e verranno ora trattati nell’ospedale del centro cittadino.

Coronavirus, a Napoli riapre il covid center

I quattro positivi al covid vivono nel Cas di San Giorgio a Cremano, in via Morosini e hanno avuto la certezza di aver contratto il virus nella giornata di sabato 22 agosto. Il 118 ha provveduto ad isolarli e successivamente al loro trasferimento nell’ospedale Loreto Mare.



Secondo quanto riportano i sanitari intervenuti nei giorni scorsi, gli altri immigrati che vivono nel Cas avevano protestato per la permanenza dei quattro positivi, per timore che il contagio potesse diffondersi e così l’Asl ha disposto il trasferimento al Covid center del Loreto Mare di Napoli che proprio stamattina ha riaperto. Il centro di accoglienza di San Giorgio a Cremano ospita circa 40 migranti, tutti sono stati sottoposti ai test e non risultano altri positivi.