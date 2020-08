Il Billionaire e altri locali della “movida VIP” sono finiti nell’occhio del ciclone a causa della crescita della curva dei contagi da Coronavirus.

Alla luce del crescente numero di contagi in Sardegna soprattutto nei locali della cosiddetta Movida VIP come il Billionaire, la procura ha deciso di avviare le indagini. I magistrati che saranno guidati dal coordinatore Gregorio Capasso, hanno aperto un fascicolo d’inchiesta.

Per ora non ci sono indagati né ipotesi di reato. A darne notizia è il quotidiano La Repubblica e il giornale L’unione sarda che per il momento hanno parlato semplicemente di indagine conoscitiva della procura.





Coronavirus, avvio indagini sul Billionaire

La procura che per il momento ha avviato delle indagini puramente conoscitive, ha alzato in particolare il sipario sui locali della cosiddetta Movida VIP in costa smeralda.

Locali come il Billionaire sono finiti nell’occhio del ciclone e hanno causato tanti focolai. In particolare nel Billionaire oltre 60 persone sono state contagiate dal coronavirus. Lo stesso Flavio Briatore che si era recato in ospedale per motivi diversi dal Coronavirus è risultato positivo al tampone e ha condiviso un post dedicato al Figlio Falco Nathan scrivendo “14 giorni passano veloci…”. Ora è in isolamento domiciliare e potrà continuare le cure da casa.

Più recentemente al Phi Beach ben 21 persone impiegate nella struttura sono risultate positive al Coronavirus. Ecco quindi che alla luce dei recenti fatti, alcuni dipendenti dei locali si sono già mobilitati e rivolti ai sindacati per capire come procedere. Ad ogni modo da indiscrezioni non confermate le indagini della procura sono solo agli inizi.