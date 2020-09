Messina è stata svegliata da una scossa di terremoto con magnitudo 3.4.

Una scossa di terremoto a Messina nella prima mattinata di oggi, giovedì 24 settembre, ha messo in allarme gli abitanti della costa nord orientale della Sicilia dove il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Secondo i rilievi dell’Ingv, la scossa ha avuto magnitudo 3.4 della scala Richter ed epicentro nel comune di Terme Vigliatore, a ovest del capoluogo.

Il terremoto a Messina è stato registrato dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia esattamente alle ore 7:53 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.13, 15.16. L’ipocentro della scossa invece è stato localizzato ad una profondità di circa 10 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Per il momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Ancor prima che a Messina, una scossa di magnitudo 1,3 è stata registrata alle 03,29 del 24 settembre con epicentro nella zona di Zafferana, in provincia di Catania. Anche nella giornata di ieri, mercoledì 23 settembre, sono state diverse le rilevazioni registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Tra quelle di maggior rilievo c’è quella che si è verificata alle 12,59 a Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria.

Il sisma, di magnitudo 2.3, è stato individuato a una profondità di 8 chilometri. Alle 15,15, invece, un terremoto di magnitudo 1.9 è stato registrato ad Adrano, in provincia di Catania, a una profondità di 5 chilometri. Tutte le scosse, comunque, non hanno fortunatamente provocato danni a persone o cose.