Modena, ciclista accoltellato: arrestati tre giovani

A Modena un ciclista è stato fermato e aggredito da tre giovani di nazionalità tunisina

Accoltellato per 20 euro, un pacchetto di sigarette e un accendino. Protagonista di questa assurda vicenda è un 46enne di Modena fermato e ferito da tre giovani che volevano rapinarlo. I fatti si sono registrati nei giardini pubblici di Modena dove, nella notte tra sabato e domenica, l’uomo vittima dell’aggressione aveva trascorso la serata.

Quando, intorno all’1:30, ha deciso di far ritorno a casa in sella alla sua bici, il 46enne è stato fermato da tre giovani. A quel punto uno dei tre giovani ha preso in mano una bottiglia minacciando il ciclista, mentre un altro ha cominciato a strattonarlo chiedendogli dei soldi.

Accoltellato per 20 euro

L’uomo in sella alla bici ha cercato di difendersi, così ne è nata una colluttazione culminata con l’intervento del terzo aggressore che ha estratto un coltello colpendo il 46enne e procurandogli, fortunatamente, solo lesioni superficiale.

Dopo avere ferito l’uomo, gli aggressori gli hanno rubato 20 euro, un pacchetto di sigarette e un accendino. Quando è riuscito a sfuggire, il ciclista ha chiamato le forze dell’ordine che, intervenute sul posto, sono riuscite ad individuare e fermare immediatamente gli aggressori. Si tratta di 3 giovani tunisini, di cui due minorenni, ospitati in un centro per minori. Pare che i tre fossero già noti alle forze dell’ordine per essersi resi protagonisti di diversi reati.

Quando li hanno fermati, gli agenti di Polizia hanno trovato la refurtiva nelle tasche di uno dei tre. I giovani sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso.