Terminati i posti letto ordinari e di terapia intensiva presso il Columbus Covid 2 Hospital.

Il dottor Francesco Franceschi è il direttore del reparto Medicina d’urgenza e Pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma. Franceschi ha raccontato la tragica situazione registrata presso le strutture sanitarie della Regione Lazio. Lo ha fatto tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: “La situazione che stiamo vivendo nel pronto soccorso è drammatica, siamo tornati ai numeri di marzo e aprile, per quanto riguarda accessi Covid”.

Pronto soccorso Gemelli in crisi

Il pronto soccorso del Gemelli di Roma è allo stremo. Al Comumbus Covid 2 Hospital mancano posti letto sia ordinari che di terapia intensiva. Sono numerosi i pazienti che vanno al pronto soccorso, in almeno due evenienze. C’è, infatti, chi è consapevole di essere positivo al Covid-19, ma le sue condizioni sono tali da dover chiedere assistenza sanitaria, chi invece ha sintomi di febbre e vuole fare un tampone cercando di evitare file chilometriche.

Franceschi: “Di nuovo casi gravi”

Il dottor Franceschi ha aggiunto: “Siamo tornati a rivedere casi gravi anche in età non avanzata, abbiamo anche 50enni in terapia intensiva”. Il medico ha spiegato che a preoccupare non sono soltanto i numeri, ma anche le condizioni peggiori registrate in alcuni pazienti nell’ultimo periodo. Purtroppo, il sistema sanitario della Regione Lazio è in grandissima difficoltà secondo le testimonianze da parte degli addetti ai lavori.

Francesco Franceschi ha specificato: “C’è un’insufficienza di posti letto in questo momento non c’è dubbio, al Columbus Covid 2 Hospital non ci sono più posti, sia per quanto riguarda quelli ordinari che per le terapie intensive”.