A Rieti 8 cuccioli di pastore maremmano sono stati uccisi a picconate: denunciato un pensionato di 75 anni. Ancora incerte le cause dell'aggressione.

In Italia e nel mondo continuano i maltrattamenti verso gli animali. Negli Usa, durante un litigio, una donna ha lanciato un cane addosso a un uomo di colore, suscitando l’ira del web, dove il video dell’accaduto ha fatto il giro del mondo in poche ore.

Un’altra drammatica notizia arriva, invece, dalla provincia di Rieti, dove 8 cuccioli di pastore maremmano sono stati uccisi a picconate. Per quanto successo, è stato denunciato un pensionato della zona.

Cuccioli pastore maremmano uccisi a picconate

Ciò che è accaduto nella provincia di Rieti testimonia ancora l’ignobile animo di alcuni, l’efferatezza crudele, cattiva e becera di molti. Una storia orrenda che lascia senza parole. Una violenza ingiustificata a danno di otto cuccioli.

I militari della compagnia di Poggio Mirteto sono stati allarmati da una segnalazione avvenuta tramite il 112. Gli agenti, subito dopo essere venuti a conoscenza del fatto, sono intervenuti sul posto, dove hanno rintracciato il pensionato. Si tratta di un uomo di 75 anni, di Magliano Sabina. Nell’abitazione dell’uomo hanno ritrovato l’arma con la quale i cuccioli di pastore maremmano sono stati uccisi.

Il piccone era ancora sporco di sangue. Per i cagnolini non c’è stato nulla da fare: sfortunatamente, non è stato possibile salvarli.

Oltre ad aver sequestrato il piccone, i carabinieri hanno così identificato e denunciato a piede libero il pensionato. Su di lui grava l’accusa di uccisione di animali. Ancora da chiarire le ragioni che hanno spinto l’uomo a uccidere gli otto cuccioli.