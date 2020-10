Nelle prime ore di mercoledì 28 ottobre a Catania è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.2, oltre a boati sull'Etna.

Trema la terra in Sicilia: nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre a Catania e in tutta la zona del Parco dell’Etna è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 della scala Richter.

Terremoto a Catania nella notte

Una scossa di terremoto ha colpito la zona a nord di Catania causando tremori e boati che sono stati avvertiti in tutta la zona del Parco dell’Etna. Secondo i rilievi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa di terremoto nella città siciliana è stata registrata dai sismografi durante la notte tra martedì e mercoledì e, più precisamente, alle ore 04.53 di mercoledì 28 ottobre. L’evento sismico ha avuto una intensità pari a magnitudo 3.2 della scala Richter.

L’epicentro del terremoto a Catania localizzato a circa sei chilometri a ovest della cittadina di Milo con coordinate geografiche (lat, lon) 37.74, 15.05 ed è stato individuato a una profondità di circa 5 chilometri. Oltre alla piccola cittadina di Milo, nel raggio di dieci chilometri dall’epicentro anche i comuni di Zafferana Etnea, Sant’Alfio e Santa Venerina. Sono invece 32 i comuni nel raggio di venti chilometri, tra cui alcuni centri del Messinese.

Forti boati sull’Etna

La scossa di terremoto è stata avvertita in maniera chiara nei comuni più vicini all’epicentro, che si trova sul fianco orientale del vulcano, alle spalle di Fornazzo e Milo. In molti hanno segnalato, oltre ai tremori della terra, anche boati che hanno svegliato molti residenti, probabilmente anche per l’ipocentro del fenomeno sismico molto superficiale. Segnalazioni della scossa vi sono state pure nell’hinterland dello stesso capoluogo di provincia, ma, per fortuna, non vi sono stati danni a persone o cose.

Del resto, l’area dell’Etna è continuamente attraversata da fenomeni sismici dovuti all’attività del vulcano che spesso genera movimenti tellurici.