Francesca Compiani è la pediatra di 77 anni morta per Covid al San Matteo di Pavia. Era stata punto di riferimento nel reparto di Patologia neonatale.

Proprio mentre arriva un nuovo allarme dall’ospedale San Matteo di Pavia, una pediatra di 77 anni ora in pensione è morta dopo due settimane di ricovero nella nota struttura cittadina: la donna è deceduta dopo aver contratto il coronavirus.

Pediatra morta a Pavia: era positiva al Covid-19

Francesca Compiani, ormai in pensione, per anni è stata una stimata pediatra. Gran parte della sua carriera lavorativa è stata vissuta proprio tra i corridoi del San Matteo di Pavia, dove la 77enne è rimasta ricoverata per due settimane prima di venire a mancare. La dottoressa era originaria di Cremona, ma da anni si era trasferita a Pavia.

Al Policlinico pavese era diventata un punto di riferimento nel reparto di Patologia neonatale.

Per la sua bravura molti genitori la ricordano con grande stima e le sono riconoscenti. Parole di ammirazione anche da parte dei colleghi di una vita, molto stimata per la sua amorevolezza e professionalità.

La Compiani era andata in pensione solo da pochi anni. A casa, lontana dalle corsie in cui ha lavorato per una vita, salvando tante piccole vite e godendo dell’affetto più puro dei bambini, si dedicava ad alcune sue passioni.

In particolare, la musica lirica e sinfonica. La ricordano i figli Claudio e Luca, il marito Vanni e la nipote Diana. Lascia anche Paola, la sorella gemella. I parenti la ricordano come una donna vivace, generosa ed entusiasta. Di lei si ricorda anche il suo amore profondo per la famiglia. Ha sempre adorato anche il suo lavoro e se ne ricorda la sua grande passione per la musica.