Il tetto di una scuola elementare di Palermo è crollato, ma per fortuna non si registrano feriti. Il secondo episodio in meno di due settimane.

Alla scuola elementare Lambruschini di Palermo nella serata di mercoledì 11 novembre è crollato l’intonaco del tetto nella classe I B. Fortunatamente, l’aula era vuota al momento dell’incidente. La classe ora si trova in un’altra aula del piano superiore dell’edificio.

La dirigente scolastica: “Situazione sotto controllo”.

Tetto crollato ina scuola di Palermo

Nella serata di mercoledì 11 novembre è crollato un po’ di intonaco dal tetto della scuola elementare Lambruschini di Palermo. L’incidente è accaduto quando ormai nella classe IB e nel plesso scolastico non c’era nessuno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno reso inagibile l’aula e tuttora stanno effettuando i controlli del caso. L’intera classe della IB è stata trasferita in un’altra aula del piano superiore dell’istituto scolastico.

“Situazione sotto controllo”

Rosalba Florio, dirigente scolastica del plesso ha così commentato l’incidente: “La situazione è sotto controllo. Attendiamo i vigili del fuoco per effettuare un sopralluogo e verificare la tenuta del solaio“.

La dirigente si mostra preoccupata e sopresa per l’accaduto, e svela: “Gli ultimi interventi di manutenzione, a carico del Comune, sono stati fatti l’anno scorso ma non era emerso alcun problema“.

Il precedente

Parole che fanno riflettere, soprattutto alla luce di un altro crollo di un solaio avvenuto all’interno dell’aula docenti dell’ Istituto Comprensivo Rapisardi-Garibaldi di Palermo qualche giorno prima.

“Quanto accaduto presso l’istituto scolastico Garibaldi, sito in via delle Croci, rimane un fatto grave perché il crollo di parte del controsoffitto dell’aula dei professori avrebbe potuto causare danni fisici a persone. Solo per un caso fortuito che al momento del cedimento non fosse presente nessuno”, aveva commentato la consigliera Comunale di Forza Italia Roberta Cancilla dopo il primo episodio.