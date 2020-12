La Lombardia sarà ufficialmente zona gialla da domenica 13 dicembre: il titolare della Salute ha firmato l'ordinanza.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con cui sancisce l’entrata della Lombardia nella zona gialla a partire da domenica 13 dicembre, già anticipata dal governatore Attilio Fontana. Stesso iter anche per Piemonte, Basilicata e Calabria, uscite anch’esse dalla fascia arancione.

Lombardia zona gialla: l’ordinanza

Il provvedimento prevede un allentamento delle restrizioni anti contagio. In particolare sarà nuovamente possibile spostarsi liberamente, dalle 5 alle 22, sia all’interno del proprio Comune, sia tra Comuni diversi sia tre Regioni in zona gialla. Per andare in una regione in zona arancione o rossa occorrono invece ragioni specifiche (lavoro, salute, necessità e urgenza) da dichiarare nell’apposito modulo di autocertificazione. Tali regole cambieranno a partire dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio, quando non sarà possibile recarsi in un’altra regione (indipendentemente dal colore) a meno che non si abbiano comprovate esigenze.

I bar e i ristoranti, che prima potevano effettuare soltanto il servizio da asporto e la consegna a domicilio, torneranno aperti fino alle 18 così come i centri commerciali nei giorni feriali (rimarranno però chiusi nel weekend e nei giorni festivi). Si potrà inoltre fare visita ad amici e parenti anche se non conviventi, anche se il dpcm raccomanda di limitare al minimo i contatti sociali per scongiurare un eventuale rischio contagio.

Le scuole superiori continueranno con la didattica a distanza così come le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Rimarranno infine chiusi i luoghi della cultura (teatri, musei, mostre, cinema) così come le piscine e le palestre. Aperti invece i centri sportivi.