Lo psicologo Gesualdo si è detto preoccupato per il benessere psicologico degli studenti di fronte al nuovo cambio di rotta sulla chiusura delle scuole.

Il Presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia Vincenzo Gesualdo si è espresso sui nuovi parametri del dpcm in vigore dal 6 marzo che permetteranno di tenere chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado in caso di aggravamento della situazione epidemiologica: “Una nuova stretta sul sistema scolastico che va a discapito del benessere psicologico di famiglie, docenti e studenti“.

Gesualdo sulle scuole chiuse

Il nuovo decreto firmato da Draghi e illustrato dai ministri Speranza e Gelmini permette infatti ai governatori di Regione di sospendere l’attività in presenza nelle zone con un’incidenza settimanale di casi positivi maggiore ai 250 ogni 100 mila abitanti. Una norma che Gesualdo ha ritenuto indispensabile per cercare di arginare il virus ma non accompagnata dalla considerazione dell’impatto psicologico che potrà avere questa nuova restrizione.

Dopo un anno di didattica a distanza, i ragazzi sono sottoposti ad un forte stress psicologico a causa del cambiamento repentino di disposizioni. Sono infatti a sua detta i più giovani, le loro famiglie e i docenti a pagare il prezzo più alto in termini di disagio psicologico, rischio d’insuccesso e abbandono scolastico. Ne sono causa gli improvvisi cambi di rotta nonché i periodi di disorientamento e incertezze.

Per questo “è fondamentale che a tutti loro sia garantita un’assistenza psicologica in un momento in cui viene loro chiesto nuovamente di cambiare abitudini.

Questo al fine di ritrovare il senso di serenità e appagamento dello svolgere una vita nella normalità“. Di qui l’importanza della figura dello psicologo in ambito scolastico per supportare personale e studenti.