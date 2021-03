Le persone positive al Covid-19 hanno violato l’isolamento domiciliare pur di andare al funerale: denunciate a piede libero dai carabinieri.

Quattro persone positive al Covid-19 hanno violato la quarantena e si sono recati al funerale di un parente. I carabinieri hanno individuato i responsabili e li hanno denunciati a piede libero: le esequie si sono svolte a Spoltore (provincia di Pescara).

Al funerale nonostante il Covid-19

Le persone fermate sono di Pianella, paese distante poco più di 15 chilometri. Gli accertamenti delle forze dell’ordine hanno permesso di chiarire anche la situazione sanitaria di altri parenti presenti al funerale. Sono comunque in corso ulteriori indagini di tipo sanitario per chiarire eventuali altre positività al Coronavirus.

Altri episodi

A gennaio 2021 un assicuratore di 62 anni di Catania ha scoperto di essere positivo al Covid ma non se ne è preoccupato molto, né per sé, né per le persone con cui è entrato in contatto.

L’uomo ha deciso di continuare ad avere una vita completamente normale e di continuare ad esercitare tranquillamente la sua attività. Possibili contatti con i clienti alquanto pericolosi, nonché le uscite per fare la spesa o comunque altro.

Una donna di 51 anni di Trapani è uscita di casa per fare la spesa nonostante fosse risultata positiva al Coronavirus. I fatti che sono stati resi noti solo in questi ultimi giorni risalgono al 3 novembre e nello specifico due giorni dopo l’esito positivo del tampone della donna.

Nonostante ciò la donna ha deciso comunque di violare la quarantena che le era stata prescritta dall’autorità di competenza. A riprendere la donna le telecamere di sorveglianza del supermercato.