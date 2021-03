Le salsicce di uno stabilimento in provincia di Udine sono state ritirate dal mercato a causa del rischio del batterio Salmonella.

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di diverse salsicce del Salumificio Coletti Pierino & C. Snc a causa di un rischio imminente di carattere microbiologico. La data di pubblicazione dell’allerta è del 22 marzo 2021, gli avvisi di richiamo con i controlli hanno come data il 19 marzo 2021.

L’accaduto sarebbe stato scoperto in seguito ad alcuni controlli.

Salsicce ritirate per la Salmonella

I prodotti interessati dal richiamo sono salsicce sfuse, mignon sfuse, piccanti sfuse e pastin. Gli alimenti provengono dall’azienda che ha sede a Forgiara nel Friuli, in provincia di Udine. Il marchio d’identificazione dello stabilimento produttore delle salsicce ritirate per salmonella è CE IT9175L. Il lotto di produzione è il numero 21072.

I motivi

Il motivo del richiamo riguarda il rischio microbiologico, ovvero la presenza di Salmonella in una unità campionaria su cinque.

I consumatori in possesso del lotto sono invitati a non mangiare il prodotto e riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato.

Non è l’unico caso

Una confezione di kebab di pollo, venduto dal marchio Conad, è stata ritirata dal mercato per la possibile presenza di plastica. Si tratterebbe nello specifico del materiale utilizzato per impacchettare. Purtroppo capitano questi problemi durante il confezionamento dei prodotti, ma è bene per i clienti fare molta attenzione quando alcuni di essi vengono tolti dalla vendita.

Lo stracchino Colli di San Fermo è stato ritirato dal mercato per la “presenza di Listeria monocytogenes”. Gli esperti, anche in questo caso, consigliano di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita.