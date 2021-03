Il prete di Castellaro è risultato positivo al coronavirus: isolati i suoi collaboratori e i bimbi che frequentano il catechismo.

Il prete di Castellaro Don Enrico Molineris è risultato positivo al coronavirus: l’azienda sanitaria territoriale è al lavoro per tracciare i contatti stretti e risalire ai fedeli che si sono recati a messa negli ultimi giorni. Intanto sono stati isolati i suoi collaboratori e i bimbi del catechismo.

Prete positivo a Castellaro

L’uomo ha accusato i primi sintomi del virus mentre stava celebrando la funzione. Ha quindi deciso di trasferirsi in Piemonte dove risiede il nipote per sottoporsi agli accertamenti clinici. Qui ha effettuato un tampone molecolare per verificare se fosse positivo al virus, test che ha dato esito positivo facendo scattare l’isolamento per lui e per i contatti stretti.

Dopo un peggioramento del suo quadro clinico l’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Asti dove si trova attualmente.

Non sono note le sue condizioni di salute né se, avendo 80 anni, avesse eventualmente già ricevuto la prima dose di vaccino. Dopo la notizia l’azienda sanitaria ha fatto subito scattare i protocolli per rintracciare i fedeli che si sono recati a messa negli ultimi giorni. Essendoci stringenti norme anti Covid per le funzioni religiose, il rischio contagio dovrebbe essere scongiurato anche se soltanto i test sui presenti potranno verificarlo.

É invece già scattata la quarantena domiciliare per alcuni collaboratori stretti del parroco e per i bimbi che frequentano il catechismo nella parrocchia di San Pietro.