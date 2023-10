Cuneo, violenze in carcere: indagati 23 agenti

I 23 agenti del carcere di Cuneo sono indagati per pestaggi e trattamenti umilianti nei confronti di 7 detenuti

23 agenti del carcere di Cuneo sono indagati con l’accusa di tortura, lesioni e abuso di autorità per aver picchiato e perpetrato trattamenti umilianti nei confronti di 7 detenuti di origine straniera.

I due episodi di violenza

Uno degli episodi più significativi è avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 giugno.

Nella cella 417 del padiglione chiamato Gesso 4 detenuti stavano protestando battendo le stoviglie contro le inferriate per ottenere una visita medica per il detenuto della cella accanto che stava male.

Gli agenti si sarebbero presentati nella cella in abiti civili e uno di loro avrebbe colpito un detenuto in faccia con un calcio. I detenuti sarebbero poi stati messi in isolamento, tra questi un uomo sanguinante a causa delle botte.

Un secondo episodio risale al 2022 quando, stando all’accusa, un detenuto fu fatto spogliare e un agente, mentre i colleghi assistevano, lo avrebbe colpito alla nuca procurandogli una ferita di 8 cm piuttosto profonda. Il detenuto venne quindi messo in isolamento e portato in ospedale solo ore dopo, quando venne rinvenuto privo di sensi e sanguinante.

Questi sono solo due casi, ma l’accusa può contare su altri episodi di violenza che risalgono fino al 2021.

La difesa

Alessandro Ferrero, avvocato di uno degli agenti indagati, respinge le accuse e dice: “Siamo sicuri in ogni caso, essendo estranei ai fatti, di poter dimostrare la assoluta infondatezza degli addebiti.”