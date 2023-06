Da Dudù a Gilda: la storica passione per i cani di Silvio Berlusconi

Tanti sono gli aspetti che hanno reso a loro modo unico Silvio Berlusconi, l’ex premier morto oggi, 12 giugno, all’Ospedale San Raffaele di Milano. Dagli scandali all’imprenditoria, dal calcio alla televisione: in molti lo ricorderanno anche per la sua smodata passione per i cani.

La storica passione per i cani di Silvio Berlusconi: dall’iconico Dudù ai 21 trovatelli adottati

Spesso inseriti all’interno dei suoi programmi politici, Silvio Berlusconi ha reso popolare uno dei tanti amici a quattro zampe che ha avuto in vita, Dudù. Barboncino che rappresentò la svolta animalista dell’ex premier, finì anche in copertina su Chi, in uno scatto in cui giocava con Berlusconi e Vladimir Putin nei corridoi di Palazzo Grazioli.

La famiglia degli animali di Silvio Berlusconi s’è allargata nel tempo: Dudù e Dudina (barboncina di Francesca Pascale, allora fidanzata del Cavaliere e oggi sposa di Paola Turci) hanno dato alla luce Peter, mentre solo nel 2021 annunciò l’arrivo in famiglia di uno Shitzu, Gilda.

Si ricorda poi il messaggio lanciato lo scorso anno, in occasione della Giornata Mondiale del Cane: “Tanti auguri a tutti i nostri amici a quattro zampe. Come diceva l’indimenticabile Totò, ‘i cani sono qualcosa a metà strada tra gli angeli e i bambini e sono per tutti noi degli amici inarrivabili, sinceri e fedeli’. Io consiglio agli amici e soprattutto alle persone sole di prendersi in casa un cane. Ne trarranno un grande beneficio”.

Pare inoltre che la famiglia canina di Berlusconi fosse ben più estesa e non si limitasse soltanto ai cani più ‘noti’. A raccontarlo fu la stessa Michela Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (Leidaa). L’ex premier arrivò ad adottare ben 21 cani, alcuni vivevano con lui ed altri con la figlia Marina.

La passione per i cani e per gli animali in generale continuerà adesso attraverso la nipote Nicole, figlia di Paolo Berlusconi, che da sempre è impegnata nella protezione di animali vittime di violenze, specialmente a tutela dei cavalli, dando vita all’associazione Islander.