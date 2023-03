Dani Alves, la moglie Joana Sanz ha annunciato il divorzio

La moglie di Dani Alves annuncia di volere il divorzio. Il calciatore ex di Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain è in carcere da due mesi con l’accusa di stupro ai danni di una 23enne.

Joana Sanz, moglie del giocatore più titolato della storia del calcio, aveva inizialmente mostrato vicinanza verso il marito dato che c’era, volendo, il beneficio del dubbio. Alves è stato però incastrato dal test del DNA. Le sue tracce sono state infatti trovate sugli abiti della 23enne stuprata. Il calciatore inoltre ha sempre mentito riguardo la violenza sessuale, parlando di un rapporto consenziente. Joana però non ha retto più e ha deciso di mettere la parola fine al matrimonio con il calciatore.

La giovane modella ha deciso di condividere su Instagram alcune pagine di diario su cui ha scritto di tutto ciò che sta vivendo. Joana ha iniziato parlando della situazione odierna e di come si sente. Poi è passata al suo rapporto con Dani Alves utilizzando belle parole. In conclusione però ha affermato:

“È difficile per me accettare che questa persona possa farmi in mille pezzi“.