Davide Dato, esce il singolo postumo “Il web ti compra”: il suo sogno spezzato vive nella musica

L'etichetta Suono Libero Music pubblicherà "Il web ti compra", singolo e denuncia sociale di Davide Dato scomparso all'età di 26 anni.

Edito da Suono Libero Music, esce il singolo “Il web ti compra” di Davide Dato, rapper e studente di 26 anni scomparso a marzo 2021 per complicanze legate all’infezione da Covid: vittima di bullismo dalle scuole medie e superiori, il suo brano è un’analisi cruda della realtà che ci circonda e un attacco alla superficialità e alla velocità caratterizzanti di un’epoca figlia del materialismo.

Davide Dato: esce il singolo “Il web ti compra”

Rap e old style di attualità e di denuncia sociale, il singolo prende ispirazione da Eminem, Nesli e Clementino, punti di riferimento artistico del giovane rapper. Anima polivalente e talentuosa, i suoi amici lo hanno descritto come un ragazzo puro e sempre attento agli ultimi. Appassionato di viaggi, musica, cultura orientale, fumetti e filosofia, ha scritto anche un romanzo, La Libertà non ha prezzo, che verrà anch’esso pubblicato postumo.

Davide Dato: esce il singolo “Il web ti compra”: i genitori creano un contest musicale

I suoi genitori fonderanno a breve un’Associazione Onlus a suo nome che avrà l’obiettivo di aiutare i giovani nelle scuole a combattere, grazie alla musica e al teatro, fenomeni come isolamento, bullismo e depressione giovanile. Temi che, secondo i dati delle Nazioni Unite, coinvolgono nel mondo uno studente su tre tra i 13 e i 15 anni.

Hanno inoltre creato, in collaborazione con il Centro Pastorale Shekinà di Napoli, un contest musicale per giovani emergenti in programma il 20 dicembre 2021 alle ore 19. Si tratta di un evento che darà l’opportunità ai partecipanti di confrontarsi ed entrare in contatto con professionisti del settore ed essere giudicati da Enzo Leomporro (cantautore e componente degli AUDIO 2), Emiliano De Luca (bassista jazz e docente) e Nando Misuraca (giornalista, cantautore e direttore dell’etichetta discografica Suono Libero Music).