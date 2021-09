Dieta dell’autunno: come perdere fino a 8 kg in un mese

Seguire la dieta dell'autunno significa consumare cibi tipici del periodo che, non solo aiutano a dimagrire, ma hanno anche altri benefici e vantaggi.

Le vacanze sono terminate e hanno portato con sé divertimento, leggerezza, ma anche alcuni chili in più che è bene smaltire in vista della stagione autunnale. Per questa ragione, seguire la dieta dell’autunno può essere utile per dimagrire e perdere peso grazie ai tantissimi cibi che si possono portare in tavola e gustare in questo periodo dell’anno. Vediamo in cosa consiste.

Dieta autunno

Le vacanze sono finite da un pezzo, ma bisogna fare i conti con la pancetta e i chili in più che si sono accumulati in questo periodo. Bisogna recuperare la forma fisica smaltendo i grassi e le tossine in eccesso e la dieta dell’autunno può assolutamente essere il regime adatto da seguire per tornare in forma in maniera eccellente e soprattutto sana.

I mesi autunnali, quindi settembre e ottobre sono l’ideale per cominciare a seguire una dieta detox che aiuti a disintossicarsi e a depurarsi da tutte le scorie accumulate tra una cena e un aperitivo in spiaggia. In questo modo si aiuta il fegato a stare meglio e depurarsi, oltre a perdere qualche chilo di troppo. In autunno, lo scopo è depurare l’organismo e disintossicarlo.

Seguire la dieta dell’autunno significa consumare i classici cibi tipici del periodo. La cosa importante è che la dieta sia leggera e ipocalorica in modo da agevolare il dimagrimento, ma anche aumentare e alzare le difese immunitarie in modo da non farci ammalare e influenzare. Molto importante, come consigliano gli esperti, è non saltare mai la prima colazione che deve essere ricca e ben equilibrata.

Nella dieta dell’autunno, è altrettanto importante cercare di consumare alimenti che siano gustosi e leggeri evitando i troppi condimenti che non aiutano nel percorso di dimagrimento e sono deleteri per il fisico. Così facendo, si dimagrisce in maniera corretta e salutare perdendo fino a 8 kg in 30 giorni.

Dieta autunno: cosa mangiare

Con la dieta dell’autunno, se si seguono le giuste regole, è possibile dimagrire e perdere peso in maniera salutare grazie anche ai tantissimi cibi autunnali che si possono portare in tavola. Sono alimenti ricchi di tantissime vitamine e fibre che sono consigliati per un rapido dimagrimento, ma anche per migliorare il benessere psicofisico.

Il mese di ottobre e l’autunno agevolano il dimagrimento dal momento che sono diversi gli alimenti da portare in tavola che aiutano a perdere peso. I frutti di bosco, quali i mirtilli, lampone, sono ricchi di vitamine A, C, ed E, oltre a tantissimi antiossidanti che sono utili per la salute. Insieme ai frutti di bosco, anche le pere e il melograno sono ottimi da consumare in questo periodo.

Sono alimenti che hanno tantissime vitamine, ipocalorici e hanno proprietà idratanti, quindi ottimi per depurarsi. I funghi sono cibi altrettanto freschi, ipocalorici che si possono consumare in tantissimi modi: crudi, lessati oppure come contorno di altri piatti. Molto rinomati e apprezzati perché hanno poche calorie, ma sono ricchi di proteine e vitamine. Insieme a tutta questi prodotti, anche il pesce azzurro oppure i cereali che sono ricchi di fibre.

Nella dieta dell’autunno non può mancare la zucca, l’alimento per eccellenza che è ricca di vitamina A, acidi grassi e Omega 3, antiossidanti e carotenoidi. Vi sono poi anche le rape rosse e l’uva che ha un potente effetto detox, anche se non bisogna abusarne. I kiwi, i broccoli e i cavolfiori stimolano la motilità e transito intestinale aiutando a dimagrire. Si consiglia di prestare attenzione ai condimenti prediligendo erbe aromatiche e spezie come la piperina e la curcuma.

Dieta autunno: miglior integratore

Alla dieta dell’autunno è bene associare un buon integratore come Piperina & Curcuma Plus, a base naturale notificato dal Ministero della Salute, made in Italy di origine italiana. Un integratore raccomandato da esperti e consumatori per le sue proprietà ed efficacia.

Un integratore che velocizza il metabolismo aiutando a dimagrire rapidamente, stimola e migliora l’assimilazione digestiva ed epatica. Sazia aiutando a perdere peso in modo ed evita di abbuffarsi ai pasti principali della giornata. Ha un effetto detox per il fegato, reni e l’intestino mantenendo la forma a lungo.

Possono assumerlo tutti coloro che vogliono dimagrire in modo sano e naturale. Non è indicato a chi soffre di problemi gastrointestinali o alle donne in gravidanza. Privo di controindicazioni o effetti collaterali considerando che all’interno vi sono elementi naturali che sono di prima qualità.

All’interno di questo integratore, si trova la piperina, presente nella capsaicina, quindi nel pepe nero, che stimola il metabolismo aiutando a dimagrire e perdere peso rapidamente; la curcuma, una spezia dal colore giallo e molto usata nella cucina orientale, nota come lo zafferano delle Indie, ha effetto detox ed elimina le scorie e le tossine, infine il silicio colloidale, poco noto che potenzia gli effetti dei due ingredienti essenziali.

Si consiglia di assumerne una o due compresse prima dei pasti con un bicchiere abbondante di acqua.

Considerando l’esclusività e originalità dell’integratore, non si ordina nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale compilando il modulo con i propri dati e inviarlo in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma. Un integratore in offerta promozionale al costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196€. Per il pagamento, è possibile rivolgersi a Paypal, carta di credito e anche in contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.