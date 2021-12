Dieta detox settimanale: come dimagrire dopo le feste

La dieta detox favorisce la perdita di peso attraverso la disintossicazione dell'organismo. Scopriamo insieme come funziona.

La dieta ha come obiettivo la perdita di peso attraverso la depurazione e disintossicazione dell’organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguirla correttamente, così da perdere i chili in eccesso che abbiamo accumulato durante le feste.

Dieta detox settimanale

La dieta detox è, forse, una delle tipologie di dieta più seguita al mondo poiché le ragioni per cui una persona può decidere di seguirla sono numerose, dal voler, semplicemente, perdere qualche chilo di troppo al voler, semplicemente, perdere peso per la consapevolezza di aver mangiato male, in un arco temporale limitato, oppure, aver mangiato troppo durante le feste.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, il programma settimanale per la dieta disintossicante, i benefici che una persona può raggiungere attraverso questa tipologia di dieta ed, eventualmente, quale integratore alimentare abbinare alla dieta, in modo tale da stimolare e risvegliare i processi metabolici dell’organismo così da perdere peso in modo sano, rapido e tangibile.

Dieta detox settimanale: programma

Il principio alla base di una dieta disintossicante è la depurazione, purificazione e disintossicazione dell’organismo da tutte quelle scorie e tossine che la cattiva alimentazione ha accumulato all’interno. Sulla base di questo principio, si potrebbe concepire un programma settimanale flessibile, che non si suddivide in giorni durante i quali mangiare rigorosamente questo o quel piatto, poiché l’importante è mangiare tutti quegli alimenti utili alla disintossicazione, depurazione e purificazione dell’organismo.

Una dieta detox prevede, per la colazione, la consumazione di un frullato vegetale, al quale si aggiunge qualche cucchiaio di semi di chia, in modo tale da assumere qualche fibra in più e assicurarsi il giusto livello energetico che consente alla persona di affrontare la giornata. A pranzo e a cena è preferibile consumare verdura cotta al vapore, condita con qualche goccia di limone, e accompagnata da un contorno di carne bianca, per il pranzo, pesce azzurro o magro, per la cena.

Il programma detox predilige la consumazione quotidiana di frutta e verdura, frullati e succhi di frutta preparati in casa, privi di zucchero, da consumare anche durante le pause. Sì al tè e alle tisane, no alle bevande alcoliche, energetiche, zuccherate e, in generale, al cibo industrializzato, già cotto o preconfezionato. Infine, ricordate di bere molta acqua durante la giornata, così da restare idratati e favorire anche la perdita dei liquidi in eccesso.

Dieta detox settimanale: l’integratore naturale da abbinare

Piperina & Curcuma Plus è il primo integratore alimentare, naturale e biologico, da abbinare ad una dieta disintossicante, prima di tutto, per la capacità che questo ha di stimolare la perdita di peso attraverso una corretta stimolazione metabolica, in secondo luogo, per la capacità di garantire, all’organismo, all’assimilazione di tutti quei principi essenziali al suo corretto funzionamento, non assunti attraverso l’alimentazione.

Secondo gli esperti è l’integratore detox migliore da abbinare nelle varie diete. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Piperina & Curcuma Plus:

Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso;

, l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso; Curcuma , essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; Silicio Colloidale, essenziale per la salvaguardia della salute delle ossa, della pelle e dei tendini, ma anche e soprattutto per la sua capacità di potenziare l’azione benefica di curcuma e piperina.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la confezione è sufficiente compilare il modulo di acquisto. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, il prodotto è in promozione e potrete ricevere quattro confezioni a 49,00 € invece di 200€. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.