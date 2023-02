Dieta di Geppi Cucciari: come ha fatto a dimagrire

Sorprende, non solo per la sua innata simpatia e talento che sfoggia nelle trasmissioni da conduttrice o al cinema, ma anche la sua discreta forma fisica. Geppi Cucciari è riuscita a tornare in buona forma grazie a una dieta che ha seguito e che le ha permesso di perdere diversi chili. Scopriamo il suo programma e regime dimagrante.

Dieta di Geppi Cucciari

È possibile vederla in televisione con il suo nuovo programma dove Geppi Cucciari appare dimagrita grazie ai tantissimi chili che è riuscita a perdere e alla dieta che ha seguito. I suoi fan e anche i telespettatori si sono sorpresi nel notare questo cambiamento fisico nella conduttrice che è riuscita a perdere i chili superflui in poco tempo.

L’attrice e conduttrice televisiva ha seguito un regime alimentare, per sua stessa ammissione, molto drastico e restrittivo. Ha Infatti eliminato tutti i carboidrati e i grassi dal suo programma alimentare riuscendo così a ottenere i giusti risultati. Un programma equilibrato e sano a cui ha anche associato la giusta attività fisica.

La dieta di Geppi Cucciari è cominciata nel 2010 quando, in una prima fase, ha deciso di eliminare carboidrati e grassi per poi introdurli in una seconda introducendo anche i lieviti e latticini. Oggi il suo regime alimentare è alquanto equilibrato e sano, anche se non manca di concedersi qualche strappo alla regola e lasciarsi andare a qualche peccato di gola di tanto in tanto.

Ha consumato cibi salutari e sani associati anche a un’attività fisica costante per cui è riuscita a perdere peso senza troppa fatica e soprattutto rinunce. Getty Cucciari è arrivata a perdere quasi 10 kg proprio grazie a questo regime dimagrante abbinandolo anche ad attività come Zumba e Pilates oltre all’allenamento Tabata, seguito in passato anche dalla cantante Noemi con notevoli benefici.

Dieta di Geppi Cucciari: come seguirla

Seguendo sui social Geppi Cucciari, è possibile rendersi conto della sua discreta forma fisica che è riuscita a ottenere grazie a una dieta adeguata e sana. È possibile tenersi in forma proprio come la conduttrice e attrice grazie a una buona alimentazione e allenamenti anche casalinghi, come ha affermato lei stessa.

Il programma alimentare seguito dalla Cucciari è stato ideato per lei da un esperto nutrizionista. Seguire il suo regime alimentare, può essere, almeno all’inizio, alquanto difficile considerando che sono eliminati sia carboidrati che grassi. Per continuare a seguire il suo esempio, bisogna sicuramente anche abbinare un po’ di movimento e attività fisica.

Il suo regime dimagrante si basa soprattutto su un programma in due fasi dove nella prima si privilegio soprattutto il consumo di proteine. Ha poi introdotto nella seconda i latticini e gli lieviti che consuma in modo moderato, oltre a verdura e frutta insieme anche ad alimenti a base di soia.

Per seguire la dieta di Geppi Cucciari, bisogna cercare di limitare il consumo del pane e della pasta così come della carne che va ridotto almeno una volta a settimana. Sicuramente lei è l’esempio che, con un po’ di costanza e tanta determinazione, è possibile ottenere i giusti risultati e dimagrire in modo sano.

