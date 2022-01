Dieta di Gerry Scotti: come ha fatto a dimagrire 11 chili

La dieta di Gerry Scotti a base di alimenti sani, di minestrone e di un regime vegetariano, lo ha aiutato a perdere 11 kg e tornare in discreta forma.

Gerry Scotti è un noto e polare conduttore che conduce con successo trasmissioni e quiz sulle reti Mediaset. Un conduttore che piace anche per la sua simpatia. Ultimamente ha deciso di mettersi a dieta riuscendo a perdere fino a 11 kg. Qui spieghiamo la dieta di Gerry Scotti e quale è il suo stile di vita sano.

Dieta di Gerry Scotti

Il conduttore, come molti italiani e personaggi del mondo dello spettacolo, ha subito le conseguenze della pandemia ammalandosi di Covid. Proprio il momento difficile della pandemia è stato per lui la molla per cambiare vita decidendo di dimagrire. La dieta di Gerry Scotti è stata molto proficua dal momento che ha perso 11 kg come ha raccontato lui stesso.

Ha adottato uno stile alimentare e una filosofia di vita molto più sana. È diventato vegetariano, quindi ha rinunciato, insieme a tutta la famiglia, al consumo di carne. Ha deciso anche di limitare le quantità delle porzioni e degli alimenti che consuma. Una volta a settimana si nutre di pollo, pesce e uova e raramente di carne rossa, anche per tenere sotto controllo la glicemia.

Una dieta in cui cerca di rispettare ogni singolo pasto e gli orari. Gli piacere essere regolare dal momento che, nonostante abbia perso dei chili, continua ad amare mangiare, anche se cerca di limitarsi evitando di abbondare e di abbuffarsi nelle porzioni. Per lui mangiare è sinonimo di sedersi a tavola rispettando i tempi e qualora non ci riuscisse preferisce evitare.

Ha rinunciato al vino e agli aperitivi, ma a pranzo o cena ama degustare, insieme ai pasti anche un buon bicchiere di vino rosso, ma senza eccedere o andare incontro a stravizi. In questo modo attento e bilanciato è riuscito a dimagrire di 11 kg.

Dieta di Gerry Scotti: come è dimagrito

Chi segue “A ruota libera” si sarà reso conto che Gerry Scotti è in discreta forma, anche grazie alla dieta e al regime alimentare che ha seguito. Infatti, la dieta di Gerry Scotti è stata molto importante per lui dal momento che l’ha portato a perdere 11 kg rinunciando ad alcuni alimenti prediligendone altri.

Ha eliminato la carne optando per un regime alimentare vegetariano che gli ha permesso di dimagrire, ma anche di essere in buona salute. Durante il periodo del lockdown, ha deciso di cambiare regime alimentare, eliminando la carne per poi integrarla limitando le porzioni e le quantità nel corso della dieta.

Sebbene, come ha annunciato lui stesso, non ha mai seguito diete drastiche, ci tiene alla sua salute e sceglie di consumare alimenti che siano adatti e sani. La dieta di Gerry Scotti si basa s regole ben rigide e precise che lui cerca di rispettare. Non mangia mai orario e la domenica a cena mangia soltanto del latte con dei fiocchi d’avena e per almeno 50 lunedì all’anno opta per un consumo di minestrone o vellutata.

Intorno al mese di maggio, riesce a perdere fino a 6 kg, dal momento che in questo periodo fa un fioretto rinunciando al consumo di vino, drink e aperitivi. Non ama abbuffarsi, anche se non sa resistere alla pizza che mangerebbe in ogni momento e occasione e opta per i piatti tipici della sua terra, quindi la cucina padana.

