Dieta e sport per perdere peso: come dimagrire naturalmente

Con una dieta e sport adeguato, ma costante, si possono ottenere risultati ottimali in termini di dimagrimento per una perfetta forma fisica.

Per riuscire a dimagrire in modo naturale e sano, non basta seguire una alimentazione bilanciata e ipocalorica, ma anche praticare sport. Associare dieta e sport permette di tornare in forma in modo salutare senza danni o conseguenze, come spiegano anche gli esperti del settore. Qui proviamo a capire come fare e stabilire il giusto programma.

Dieta e sport

Per poter dimagrire e smaltire i chili in eccesso, è fondamentale unire, non solo una buona alimentazione, ma anche una sana attività fisica. Per questa ragione, il binomio dieta e sport, in questi casi, funziona perfettamente, dal momento che non può esistere l’uno senza l’altro. Si ha bisogno di entrambi questi fattori per riuscire a perdere peso.

Alcuni preferiscono sottoporsi a diete restrittive e rigide per perdere peso, rinunciando a fare sport e c’è chi invece preferisce dedicarsi ad allenamenti quotidiani ed estenuanti continuando a mangiare ciò che desidera e vuole. Come succede spesso, la verità sta nel mezzo e, per perdere peso in modo salutare, è bene associare all’alimentazione equilibrata anche una attività fisica regolare.

Puntare soltanto su un aspetto escludendo del tutto l’altro non aiuta a perdere peso, anzi rischia di far ottenere effetti controproducenti e rischiosi riguardo la salute, come spiega anche l’esperto Sascha Sorrentino. Secondo il professionista, bisogna associare dieta e sport per riuscire a dimagrire.

Se si segue soltanto un regime ipocalorico e ben bilanciato, è possibile perdere peso, ma non nel modo corretto. Una alimentazione equilibrata a base di cibi sani e ipocalorici insieme a una attività fisica da praticare in maniera costante aiuta ad avere un fisico in forma e in salute seguendo i giusti accorgimenti e consigli utili.

Dieta e sport: come fare

In base al parere di Sorrentino, esperto in questo settore, bisogna capire come alimentarsi in modo corretto anche in base ai giorni di riposo e di allenamento. Associare la dieta e sport aiuta a tornare in forma in breve tempo e in maniera naturale. Durante i giorni di allenamento è necessario aumentare anche il fabbisogno di proteine, carboidrati e grassi fino a un 20-30% in più.

Bisogna poi fare una distinzione tra giornate di riposo e di allenamento facendo in modo che non siano identiche. Dopo una fase di allenamento è molto importante valutare attentamente la fase di recupero. Non è mai consigliato allenarsi in maniera eccessiva in quanto si rischia di aumentare la produzione di cortisolo che, a sua volta, causa gonfiore e ritenzione idrica.

Se alla dieta si associa lo sport è importante anche cercare di considerare gli orari in modo da non avere delle difficoltà per quanto riguarda la digestione e il processo metabolico. Mangiare in modo eccessivo prima dell’allenamento non è consigliato poiché si rischia di alterare l’equilibrio della flora batterica.

Bisogna attendere almeno due ore mezzo dopo aver mangiato in modo da completare il processo digestivo, altrimenti si va incontro a conseguenze che riguardano il gonfiore addominale e le problematiche intestinali. A fine allenamento bisogna aspettare mezz’ora prima di concedersi un pasto. Scegliere cosa mangiare dipende anche dal tipo di allenamento, se di forza oppure anaerobico. L’esperto consiglia di personalizzare sempre in modo da variare.

