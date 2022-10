Dieta liquida di Federica Pellegrini: funzionamento e integratore

Seguire la dieta liquida di Federica Pellegrini aiuta a perdere peso, smaltendo i chili in eccesso e depurare le scorie e tossine in più.

Federica Pellegrini è una ex nuotatrice, ora moglie dell’allenatore Matteo Giunta. I due hanno deciso, per mantenersi in forma, di seguire la dieta liquida per depurarsi e riuscire a eliminare alcuni chili in più. Scopriamo in cosa consiste questo regime, cosa mangiano e anche i benefici che apporta al fisico.

Dieta liquida di Federica Pellegrini

È una delle sportive maggiormente amate e apprezzate. Sebbene Federica Pellegrini abbia ormai smesso di nuotare, ci tiene comunque a tenersi in forma nel modo migliore possibile. Per farlo, lei e il marito, allenatore, Matteo Giunta, hanno deciso di seguire la dieta liquida, un regime in cui consumano soltanto liquidi almeno un giorno a settimana.

Proprio l’ex nuotatrice, insieme a Matteo Giunta, ha raccontato che il martedì seguono una alimentazione liquida. Cominciano con una alimentazione liquida, a base di caffelatte oppure tè per poi proseguire con questa alimentazione anche durante il resto della giornata. Un giorno a settimana si introducono soltanto cibi liquidi.

La coppia ha scelto il martedì come giorno di inizio della dieta liquida. A pranzo o a cena, sempre tramite il canale Instagram, la coppia racconta di concedersi delle verdure come una zuppa o un passato di verdure. Qualora durante il giorno si avessero attacchi di fame, è possibile colmali con uno yogurt bianco o alla frutta.

La dieta liquida di Federica Pellegrini e Matteo Giunta continua così fino alla colazione del giorno successivo quando possono consumare pasti regolari, ma sempre senza eccedere. I pasti del giorno dopo devono essere regolari, ma senza abbuffarsi troppo, altrimenti si vanificherebbero i rischi del regime alimentare.

Dieta liquida di Federica Pellegrini: benefici

Un regime del genere permette a Federica Pellegrini e al marito Matteo Giunta di mantenersi in forma, proprio come i due hanno spiegato su Internet. Assumere alimenti liquidi, quindi seguire la dieta liquida, permette di depurarsi ed eliminare le scorie e le tossine. Inoltre, è molto utile per far riposare sia il fegato che i reni.

Il fegato e i reni sono quelli che maggiormente soffrono di determinati eccessi, per cui questo regime può aiutare a depurarsi e fare in modo che possano funzionare meglio. Un regime che libera il corpo dalle scorie e le tossine in eccesso. Permette di sgonfiarsi, eliminando i chili di troppo e anche di aumentare gli antiossidanti.

Va seguita per almeno un mese se si vogliono ottenere i giusti risultati e sempre su consiglio di un esperto del settore. Può essere molto utile da seguire soprattutto per chi tende a mangiare spesso fuori casa e vuole optare per un regime di pulizia del fisico e delle scorie, anche in vista del Natale in cui si esagera con le abbuffate e i pasti.

La dieta liquida, per quanto estrema, è sicuramente un regime efficace anche perché va a contrastare e combattere la cellulite e la ritenzione idrica. Permette di ripristinare il processo metabolico, ottenendo risultati importanti e benefici in poco tempo.

