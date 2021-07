Diletta Leotta e Can Yaman, scoppia la passione in barca: la coppia paparazzata in Turchia

Anche gli scettici saranno costretti a ricredersi dinanzi ai nuovi scatti che hanno come protagonisti la Leotta e Yaman, i due paparazzati in Turchia

È la coppia più discussa del momento, quella formata dalla conduttrice di DAZN, Diletta Leotta e l’amatissimo attore turco, Can Yaman. I due sono stati paparazzati in Turchia e Chi Magazine ha pubblicato alcuni scatti bollenti, che mostrano tutta la passione che è scoppiata tra la Leotta e Yaman.

Diletta Leotta e Can Yaman: passione travolgente

Una vera e propria passione travolgente quella che anima la coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta. I due sono stati fotografati e pubblicati dalla nota rivista di gossip Chi Magazine, mentre si godono momenti di puro relax in una lussuosa barca, al largo della Turchia, dove i due sono in vacanza.

Diletta Leotta e Can Yaman: gli scatti della coppia

Gli scatti pubblicati da Chi Magazine, che hanno come protagonisti l’attore Can Yaman e la bella conduttrice Diletta Leotta, mostrano momenti di passione e attimi d’intima condivisione.

I due probabilmente pensavano di essere lontani da occhi indiscreti, tra le acque della Turchia e sopra una lussuosa barca, ma così non è stato.

La coppia è stata paparazzata mentre si scambiava effusioni d’amore, teneri abbracci, risate in sintonia e baci appassionati. Il tutto seguito da un tuffo dall’imbarcazione, situata al largo della Turchia.

Diletta Leotta e Can Yaman: la crisi passata e le presentazioni in famiglia

In molti hanno duramente criticato la relazione tra la Leotta e Yaman, giudicata spesso falsa e creata a tavolino per alimentare gossip e visibilità.

Dinanzi ai nuovi scatti pubblicati da Chi Magazine, ogni perplessità sembra però cadere. Anche l’ombra della crisi di coppia che si era ipotizzata fosse nata tra i due, sembra ormai essere ufficialmente archiviata.

Yaman ha portato la bella conduttrice di DAZN in Turchia, per farle conoscere la sua terra e presentarle i suoi affetti più cari, ovvero i suoi genitori. I due adesso continuano a godersi la vacanza e dinanzi ai riflettori appaiono più innamorati che mai.

Le foto che ritraggono la coppia sono di fatto inequivocabili e mostrano una forte affinità e attrazione tra i due, ma non solo, lasciano anche presupporre che qualche progetto più in grande, relativamente ad un possibile matrimonio sia ormai una possibilità del tutto concreta. Piccoli passi verso la felicità, per una coppia molto contestata, ma che sembra stia dando una risposta indiretta a tutti gli scettici.