Dimartedì, Bersani su Berlusconi: "È una persona non replicabile"

A Dimartedì ha partecipato in qualità di ospite, Pierluigi Bersani. Sul Cavaliere ha dedicato una riflessione.

Tra gli ospiti di Dimartedì, nello studio di Giovanni Floris, c’è stato anche Pierluigi Bersani. L’ex segretario del PD ha dedicato un suo pensiero a Silvio Berlusconi, in questi giorni in terapia intensiva al San Raffaele. Ha inoltre anche raccontato un aneddoto sul cavaliere: “Gli rivolgo un saluto di cuore, con tutti quelli che ne parlano come se fosse già di là..”, è quanto ha dichiarato.