Il sindaco Massimo Grillo non è rimasto indifferente dinanzi all’episodio del giovane disabile aggredito a Marsala la notte tra il 14 e il 15 giugno da parte di due ragazzi, un’aggressione avvenuta senza alcun motivo. Il Comune ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale verso i due giovani autori del’agguato. Come informa Il Giornale di Sicilia il 32enne è stato picchiato selvaggiamente mentre si trovava fermo con la sua auto davanti al distributore automatico di sigarette in contrada Cuore di Gesù, lungo la statale 115 per Mazara.

Disabile aggredito a Marsala, il grazie di Grillo alle forze dell’ordine

Il sindaco Grillo ha fatto sapere: “Nel rinnovare il mio personale grazie e quello della città alle forze dell’ordine che hanno prontamente individuato i responsabili ho avviato la procedura perché Marsala si costituisca parte civile nell’eventuale processo penale a loro carico. Un modo per fare sentire la vicinanza di tutta la comunità marsalese al nostro concittadino aggredito al quale auguriamo una pronta guarigione sia dalle ferite fisiche che psichiche”.

Un’intera comunità offesa

Il primo cittadino di Marsala ha specificato: “La comunità è stata offesa dal brutale atto e alla città è stato arrecato un danno di immagine non indifferente, tenuto conto della negativa eco della notizia a livello nazionale e non solo”.