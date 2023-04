Un pesce d’aprile del giorno dopo. Oggi, domenica 2 aprile 2023, nevica in Sardegna. Ebbene sì, a circa dieci giorni dall’inizio della primavera, l’isola sembra non avere alcuna intenzione di abbandonare le abitudini dell’inverno. Virale sul web il video della nevicata a Fonni (NU).

In provincia di Nuoro è ancora inverno

Diffuso dalla piattaforma digitale Sardegna Live, il video della nevicata a Fonni sta facendo il giro dell’Italia. Fiocchi grandi e copiosi vengono giù e si appoggiano sui tetti come fosse una domenica invernale. Paradosso di questo clima sempre meno prevedibile: se al nord c’è gente che va in giro già a maniche corte, sull’isola che è il paradiso estivo degli italiani (e non solo) si va ancora in giro coperti per bene. Ma forse va bene così, la natura ha degli adattamenti che l’uomo, per quanto si impegni, non potrà mai capire fino in fondo.

Intanto si prevede un’estate “di fuoco”, letteralmente

È difficile far seguire alla notizia della nevicata in Sardegna una previsione completamente opposta. Ma così sembra che sarà. Già dalle prossime settimane, in tutta Italia andremo incontro a un forte aumento di temperatura causato dalle ripercussioni a livello globale del riscaldamento delle acque del Pacifico: gli effetti più immediati saranno ondate di calore durature con punte fino a 40°C, siccità ed eventi meteo estremi.