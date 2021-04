Domenica In, Mara Venier in lacrime per la morte della collaboratrice: “Ciao Carmela”

Lacrime per Mara Venier che ha annunciato in diretta la morte della sua collaboratrice a causa del Coronavirus. "Ciao Carmela".

Lacrime ed emozione a Domenica In dove nella puntata di domenica 18 aprile 2021 è stata annunciata in diretta da Mara Venier la scomparsa di Carmela, storica collaboratrice morta a causa del Coronavirus. “Un punto di riferimento” come ha dichiarato la conduttrice di Domenica In che ha messo in evidenza come non fosse una semplice gobbista, ma che per lei fosse molto di più.

La storica gobbista di Mara Venier ha lavorato a stretto contatto con la presentatrice per oltre 30 anni. “Capiva al volo cosa mi servisse”, le parole emozionate della conduttrice di Rai 1.

Mara Venier annuncia in lacrime la morte della collaboratrice

“Carmela non era solo la gobbista di Mara Venier, come si è detto in questi giorni”, con queste parole la conduttrice della trasmissione di Rai 1 “Domenica In” Mara Venier ha annunciato in lacrime la morte di Carmela, sua storica collaboratrice con cui Mara Venier ha stretto un sodalizio lungo 30 anni.

La storica gobbista, scomparsa a causa del Coronavirus era per la presentatrice di Domenica In molto più che una collaboratrice: “Carmela non era solo la gobbista di Mara Venier, come si è detto in questi giorni.

Era molto di più, era il mio punto di riferimento. Capiva al volo cosa mi servisse. Carmela era la più brava, una persona meravigliosa. L’ho avuta con me per 30 anni, l’ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me”, le parole emozionate di Mara Venier.