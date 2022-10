Donna aggredita e ferita da un cinghiale a Roma mentre passeggia con i cani

Una donna è stata aggredita da un cinghiale mentre passeggiava a Roma con i suoi cani. La donna è rimasta ferita.

Una donna è stata aggredita da un cinghiale a Colle Salario, Roma, mentre stava passeggiando per strada con i suoi cani. La donna è rimasta ferita ed stata portata in ospedale.

Una donna è stata aggredita da un cinghiale a Colle Salario, nella periferia di Roma, ed è stata costretta a ricorrere alle cure dell’ospedale. Intorno alle 16:00 di martedì 11 ottobre 2022, è arrivata una segnalazione di una “aggressione ad una donna da parte di un cinghiale“. Sul posto sono intervenute le pattuglie del III gruppo Nomentano della Polizia Locale e le volanti della polizia di Stato, insieme all’ambulanza del 118, che ha trasportato la donna ferita in ospedale.

La dinamica dell’aggressione

La donna sarebbe caduta mentre portava a passeggio i suoi cani. A quel punto un cinghiale si è avvicinato e l’ha ferita, con un morso o una graffiata. La donna è stata affidata alle cure del personale medico ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sandro Pertini, in attesa di essere ascoltata dalle forze dell’ordine per cercare di ricostruire correttamente la dinamica di quanto accaduto. Purtroppo non si tratta del primo episodio di aggressioni da parte dei cinghiali nella Capitale.