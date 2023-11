Shock in diretta a Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio contro l’imam: “Mi...

A Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio si è scagliato contro un imam, lasciandosi andare a una sfuriata in onda. Cosa è successo?

Paolo Del Debbio si è reso protagonista di una improvvisa e vigorosa sfuriata in occasione della puntata di Dritto e Rovescio che è andata in onda nella serata di domenica 5 novembre. Lo sfogo del conduttore è avvenuto a seguito di un botta e risposta con un imam ospite in studio.

Dritto e Rovescio: la sfuriata in onda di Paolo Del Debbio

La tensione è rapidamente schizzata alle stelle durante la puntata di Dritto e Rovescio trasmessa domenica 5 novembre. Gli argomenti principi della trasmissione sono stati l’attuale situazione che esiste in Medio Oriente e l’andamento della guerra tra Israele e Hamas. Proprio durante il dibattito sul conflitto, il conduttore Del Debbio si è soffermato anche sull’ampiotema dell’Islam.

In studio, il giornalista ha accolto una donna che ha raccontato di avere alle spalle una storia drammatica. La signora, infatti, ha riferito che le è stato imposto un matrimonio combinato quando era solo una bambina. All’epoca, infatti, aveva soltanto 11 anni mentre lo sposo ne aveva 42.

Le testimonianze degli imam

A corredo del racconto della donna, è stata riportata la testimonianza di due imam, esponenti dell’Islam moderato, che hanno giudicato la pratica inaccettabile.

“Queste cose non succedono tutti i giorni. È una storia orribile? Sì, ma non c’entra niente con l’Islam”, ha dichiarato uno degli esponenti della comunità musulmana, commentando il racconto della signora.

Le parole dell’imam hanno fatto storcere il naso non solo a molti telespettatori ma anche, e soprattutto, al conduttore di Dritto e Rovescio che ha platealmente perso la pazienza in diretta televisiva.

Sfuriata di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio: “Mi avere rotto i co****ni”

“Mi avete rotto i co****ni”, ha improvvisamente sbottato Del Debbio. Il giornalista, estenuato da argomentazioni che reputa inconsistenti e finalizzate esclusivamente ad aggirare il problema, ha tuonato: “Mi avete rotto i co****ni, glielo dico chiaramente. Se in Italia un cristiano commette un femminicidio nessuno osa dire che non lo è – e ha aggiunto –. Basta dire che non sono islamici, sono islamici che sbagliano”.

Dal canto suo, alla sfuriata del conduttore, l’imam ha risposto serafico: “Non sono musulmani”.