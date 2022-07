Dybala giocherà nella Roma: l’argentino ha accettato l’offerta

Paulo Dybala giocherà nella Roma. Il calciatore argentino ha accettato l'offerta nella notte, con un contratto triennale da 6 milioni annui.

Paulo Dybala è ufficialmente diventato un nuovo giocatore della Roma. Per il momento manca solo l’annuncio ufficiale, che verrà fatto a breve. L’attaccante argentino, nel corso della notte, ha accettato l’offerta della dirigenza giallorossa e dovrebbe firmare un contratto triennale da 6 milioni annui. L’Inter aveva già mollato la presa da tempo, mentre il Napoli ci aveva sperato, per dare un importante segnale dopo l’addio di Koulibaly.

Decisivo è stato il progetto prospettato dalla Roma, in primis da José Mourinho, che aveva contattato il giocatore per farlo sentire apprezzato e desiderato. Il resto è stato fatto da Tiago Pinto, mettendo sul tavolo del procuratore Jorge Antun un’offerta che arriva a quanto chiesto dall’argentino.

Dybala alla Roma, lo zampino di Totti

Tra gli sponsor di questa operazione c’è stato anche Francesco Totti, che ci ha messo il suo zampino.

In diverse occasioni aveva sostenuto l’arrivo di Dybala, provando a convincerlo anche in occasione di una partita di beneficenza a San Siro. L’ex capitano della Roma gli aveva addirittura messo a disposizione la sua maglia numero 10. “Se lui volesse, gliela darei volentieri” aveva confermato. La vicenda ha subito un’accelerazione improvvisa e questa mattina Dybala è partito per il Portogallo su un aereo privato insieme ai Friedkin e a Tiago Pinto, per raggiungere il resto della squadra prima delle visite mediche e dell’annuncio ufficiale.