A 89 anni, a Testona di Moncalieri, in provincia di Torino, è morto il cardinale Severino Poletto, arcivescovo emerito di Torino.

Aveva guidato la diocesi piemontese dal 1999 al 2010.

Chi era il cardinale Severino Poletto

Severino Poletto era originario di Salgareda, in provincia di Treviso, ed era l’ultimo di undici figli. La sua famiglia si trasferì in Piemonte nel 1952 per cercare lavoro. Dopo aver avviato gli studi seminaristici a Treviso, Poletto passò al Seminario Maggiore di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.

Fu alla guida della diocesi di Torino dal 1999

Il 29 giugno 1957 Severino Poletto ricevette l’ordinazione presbiteriale dal vescovo monsignore Giuseppe Angrisani e divenne in seguito viceparroco a Montemagno, in provincia di Asti, dove restò per quattro anni.

Il 3 aprile 1980 monsignore Poletto venne nominato dal Papa vescovo coadiutore di monsignore Giovanni Dadone, arcivescovo di Fossano, in provincia di Cuneo. Per dieci anni, rimase segretario della Conferenza episcopale piemontese.

Il 16 marzo 1989, a monsignore Poletto fu affidata la diocesi di Asti.

Nel giugno del 1999, venne quindi trasferito, per volere dal Papa, a Torino, per succedere al cardinal Giovanni Saldarini.

