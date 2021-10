Ecco quando finirà la vita sulla Terra e quando il nostro pianeta “morirà”

Quando finirà la vita sulla Terra e quando il nostro pianeta “morirà”, lo dice lo studio su “The future lifespan of Earth’s oxygenated atmosphere” su Nature

Quando finirà la vita sulla Terra e quand’è che il nostro pianeta “morirà”? Secondo la scienza, segnatamente secondo il recente studio “The future lifespan of Earth’s oxygenated atmosphere” pubblicato sull’autorevole rivista scientifica Nature Geoscience, la nostra “casa” è destinata a trasformarsi in un luogo alieno e inospitale.

Quando finirà la vita sulla Terra: quel che è certo è che la biosfera finirà

Nulla di così imminente, ovvio, né di legato alla concezione di tempo “a traino” delle misurazioni secondo la vita della specie umana, ma accadrà. La vita sulla Terra è comparsa miliardi di anni fa forse per effetto dell’impatto di corpi celesti che hanno alimentato il brodo primordiale con i mattoncini biochimici determinanti per la vita stessa.

La vita sulla Terra, quando finirà il nostro pianeta diventerà come Venere oggi

Ma la terra come biosfera è destinata a “morire”. In un futuro che definire lontano è poco il nostro pianeta con ogni probabilità si trasformerà in una sorta di mondo alieno ed inospitale per la vita. Un po’ come è accaduto per il pianeta Venere, la cui superficie oggi tocca i 464 gradi Celsius a causa di un catastrofico effetto serra. Ci sono report scientifici che ipotizzano come fino a 700 milioni di anni fa Venere potesse essere abitabile come la Terra, solo dopo sarebbe diventato un “inferno di fuoco”.

Cosa fare quando finirà la vita sulla Terra: o non ci saremo come specie o dovremo migrare nello spazio

E rispetto alla possibilità che accada con la specie umana ancora attiva sul pianeta? L’idea è sempre quella, fantascientifica per metà ma già plausibile e per certi versi inevitabile: sviluppare tecnologia che oggi non abbiamo per spostarci su un altro pianeta abitabile.