Il bonus Pos arriverà con il Decreto di Agosto: agevolazioni e benefici per chi effettua pagamenti tracciabili.

Far ripartire l’economia con un nuovo bonus per consumatori e commercianti: chi paga con il Pos potrà usufruire di benefici fin dal mese di agosto. A riferirlo è l’Ansa che anticipa il provvedimento che sarà attuato dal Governo Conte con il cosiddetto ‘Decreto d’Agosto’: in ballo ci sono due miliardi sebbene l’intenzione sia quella di portare la dota a quota tre.

L’obiettivo è quello di far ripartire l’economia cercando di favorire le attività più colpite dal Coronavirus come, per esempio, bar, ristoranti e pizzerie. Allo stato attuale non si esclude che il bonus Pos possa coinvolgere anche gli acquisti di abbigliamento ed elettrodomestici.

Da agosto arriva il bonus Pos

Inoltre, al momento si tratta comunque di un’ipotesi che deve essere limata perché non si è ancora capito se servirà una card oppure se il rimborso verrà effettuato direttamente al contribuente con uno storno. Non vi è dubbio sul fatto che, comunque, il Governo Conte voglia introdurre il cosiddetto ‘bonus Pos’ per poter premiare i pagamenti tracciabili con carte e bancomat. Una misura che resterà in vigore, almeno, fino a fine anno, ovvero 31 dicembre 2020.

Tutti i Ministeri del Governo Conte vogliono far ripartire i consumi: dalle proposte della Castelli fino a quelle della Bellanova, passando per Franceschini. Ed è per questo che il Consiglio dei Ministri potrebbe optare proprio per il bonus Pos. Tra i requisiti non risulta nessun limite di reddito e per questo bisogna fissare un paletto sulle risorse disponibili.